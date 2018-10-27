У Судані 13 християн катували за спілкування з мусульманами

13 християн розповіли, що піддалися тортурам з боку посадових осіб у Судані.

У понеділок, 22 жовтня, звільнили лідера церкви Таялдіна Ідрісса Юсифа і ще 12 християн, яких заарештували в Дарфурі 16 жовтня, повідомляє Християнський Мегапортал invictory.com з посиланням на The Christian Post та Morning Star News.

«Християни підтвердили, що їх катували, – розповіло джерело правозахисній групі. – Один чоловік зараз у важкому стані в лікарні. Його били, поки в нього не почалася блювота і кровотеча».

За даними організації «International Christian Concern» (ICC), християн заарештували за спілкування з мусульманами.

«Органи безпеки Судану затримали молодих людей, коли ті спілкувалися з мусульманами на ринку Ньяли, – сказав тоді преподобний Кува Шамаль ICC. – Серед них були мої учні. Я хрестив їх 2015 року, коли вони перейшли з ісламу в християнство. Вони ділилися Доброю Новиною з жителями Дарфура. Ми молимося за їхнє швидке звільнення».

Християн два тижні протримали у в'язниці та допитували без суду. Деякі з них, як повідомлялося, були членами церкви Юсифа.

Переслідування християн у регіоні посилилися 2011 року, коли країна відокремилася від Південного Судану.

Організація «Open Doors USA» зазначила, що уряд регулярно затримує християнських лідерів. «При спілкуванні з мусульманами в Судані християни повинні бути обережні, тому що будь-яку згадку їхньої віри можуть витлумачити як «акт, що заохочує відступництво від ісламу», – заявила правозахисна група.