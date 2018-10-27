В Англії вчені обговорять значення особистості Миколи ІІ для світової історії
07:44, 27 жовтня 2018Світ
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В Англії вчені обговорять значення особистості Миколи ІІ / conference.tsarnicholas.info
На Іоанно-Шанхайській парафії у Колчестері (Англія) відбудеться конференція, присвячена 150-річчю від дня народження і 100-річчя мученицької кончини Царя-мученика Миколая.
На конференції науковці з різних країн обговорять значення особистості Миколи ІІ для світової історії, повідомляється на сайті конференції.
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