В Англії вчені обговорять значення особистості Миколи ІІ для світової історії

На Іоанно-Шанхайській парафії у Колчестері (Англія) відбудеться конференція, присвячена 150-річчю від дня народження і 100-річчя мученицької кончини Царя-мученика Миколая.

На конференції науковці з різних країн обговорять значення особистості Миколи ІІ для світової історії, повідомляється на сайті конференції.