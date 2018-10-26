У США колишнього священика УПЦ КП судять за крадіжку у 96-річної парафіянки

Ha цьому тижні звинувачення у розкраданні були пред'явлені 57-річному Ніколасу Червятюку — колишньому священикові Holу Patronage Church з Чикаго.

Як повідомляє 26 жовтня портал usa.one, Ніколас Червятюк звинувачується в тому, що викрав понад $ЗЗ0 тис. з рахунків 96-річної парафіянки Неллі Бріджман. Підсудному загрожує до 15 років позбавлення волі.

Уродженка України Неллі Бріджман, яка вижила у нацистському концтаборі, у 1950 році емігрувала до США, де вийшла заміж. Її чоловік помер у 2004 році у віці 79 років. Дітей у пари не було.

У 2015 році жінці поставили діагноз «деменція» (слабоумство), і священик Holу Patronage Church взяв на себе обов'язки з управління фінансами немічної парафіянки, помістивши її саму до будинку престарілих.

У 2016 році Ніколас Червятюк став переказувати кошти з кредитних карток своєї підопічної. Згідно із судовими документами, гроші він вкладав у два ресторани, якими володів спільно з партнером, раніше судимим за наркотики, a також у перукарню та покупку нерухомості.

Правоохоронцям батюшка заявив, що знімав гроші з карток Неллі Бріджман як плату за опіку і догляд, і що жінка "сама б цього хотіла".

У серпні 2016 року Українська православна церква Київського патріархату, дізнавшись про справу Червятюка, позбавила його духовного сану.