Із собору в Солсбері намагалися вкрасти Велику хартію вольностей

У британському Солсбері заарештували 45-річного чоловіка, який мав намір вкрасти копію Великої хартії вольностей, що зберігається у місцевому соборі.

Про це повідомив портал Sky News.

Чоловік, ім'я якого не називається, спробував розбити скло, під яким зберігався експонат. Йому не вдалося це зробити, оскільки спрацювала сигналізація і на місце події приїхала поліція.

Не виключається, що чоловік був озброєний. За заявою поліції графства Вілтшир, сама Хартія не була пошкоджена, у результаті інциденту ніхто не постраждав.

Велика хартія вольностей, створена у 1215 році, вважається одним з найважливіших документів в історії Англії. Документ, створений у 1215 році, здійсниа вплив на розвиток інституту прав людини у країні і вважається найстарішою частиною британської конституції. На цей час існує всього чотири копії Хартії. Та, що знаходиться у Солсберійському соборі, збереглася найкраще.