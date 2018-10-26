У мережі розмістили програму «І будуть двоє» з Миколою Караченцовим

В Інтернеті доступний онлайн спецвипуск програми телеканалу «Спас» «І будуть двоє» з Миколою Караченцовим, який помер у п'ятницю 26 жовтня на 74-му році життя.

Про це повідомляє сайт журналу "Фома".

У день смерті актора автор програми Алла Митрофанова згадує про зйомки того випуску:

«Ми знімали Миколу Петровича і Людмилу Андріївну цього літа, 1 червня. Звичайно, я кинулася зізнаватися Караченцову в любові — говорила йому, як я люблю його фільми, його голос, його Юнону, яке це щастя і взагалі. На все це він сказав тільки одне, подивився зі сльозами, погладив по руці і сказав: «Ви мене захвалили». Я тоді послухала і перестала, а тепер шкодую, що сказала занадто мало. Завтра йому виповнилося б 74... Світла пам'ять».

Відомий радянський і російський актор театру і кіно, Народний артист Росії Микола Караченцов помер 26 жовтня у Москві після важкої тривалої хвороби. До свого 74-річчя він не дожив один день.

Прощання з артистом заплановано на понеділок 29 жовтня у театрі «Ленком».