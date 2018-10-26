У Греції внаслідок землетрусу постраждав храм XIII століття

Церква XIII століття у Строфадії була пошкоджена в результаті землетрусу біля берегів Греції у Середземному морі.

Про це 26 жовтня повідомляє портал imerazante.gr.

Землетрус магнітудою 6,8 було зафіксовано у 38 км від міста Закінтос і в 28 км від села Літакія на острові Закінф. Його епіцентр залягав на глибині 10 км.

Монастир був побудований у 1241 році і служив фортецею для захисту від піратів. Під час землетрусу в 1997 році храму було завдано серйозної шкоди, і відтоді відновлювальні роботи в ньому не проводилися.

Про жертви і постраждалих у результаті землетрусу поки не повідомлялося. Відомо, що були пошкоджені лінії енергопостачання, а на іншій частині острова зафіксовані каменепади.