У Держдепі США заявили, що підтримають будь-яку позицію українського народу щодо церковного питання

Американська адміністрація готова підтримати будь-яке рішення народу України щодо церковного питання.

З такою заявою виступив американський посол з особливих доручень, який курує в Держдепартаменті питання свободи віросповідання у світі, Семюель Браунбек, повідомляє російське інформагентство.

«Позиція США полягає в тому, що будь-яка церква, будь-яка релігійна група будь-якого роду <...> має право на самоорганізацію будь-яким прийнятним її образом. Це їх право. <...> І так ми розглядаємо це і в Україні. Саме це і заявляв [раніше] держсекретар [США Майкл Помпео]: йдеться про право Української Православної Церкви, українського народу на релігійну організацію, як вони хочуть, як вони бажають, без перешкод або зовнішнього втручання <...> У цьому полягають розуміння та позиція США», - сказав Браунбек.

«Ми підтримаємо будь-яку позицію, яку він (народ - ред.) виробить, визнає правильною», - заявив представник американського зовнішньополітичного відомства.

«Дорожня карта (врегулювання становища) має вироблятися самою православною Церквою, Вселенським патріархом, <...> безумовно, цим не мають займатися Сполучені Штати», - додав Браунбек.