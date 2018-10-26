У Вірменії не прийняли законопроект, який гарантує безпеку главі Церкви

Уряд Вірменії відмовився прийняти законопроект, що гарантує забезпечення безпеки Католікосу всіх вірмен.

Такий документ, який передбачає внесення змін у закон «Про забезпечення безпеки осіб, які підлягають спеціальній державній охороні», був запропонований депутатами національних Зборів Вірменії від Республіканської партії після кампанії, розгорнутої групою осіб, які потребують самовідвід вірменського Патріарха-Католикоса Гарегіна II, повідомляє "Благовіст-Інфо".

Група протестувальників, які утворили рух «Нова Вірменія – новий Католікос», після того, як навесні 2018 року у Вірменії змінилась влада та періодично пікетувала вулиці столиці Вірменії, а також влаштувала сидячий страйк у монастирському комплексі Першопрестольного Ечміадзіна. Пікет був знятий поліцією через кілька днів, після звернення віруючих зі скаргами на мітингувальників. Однак протести все ще тривали, а демонстранти зробили більш рішучі методи протесту, перекриваючи дороги в тих місцях, де мав проїхати Католікос Гарегін II. Ці акції супроводжувались образливими вигуками на адресу Патріарха.

Протести тривали протягом майже півроку, а нове керівництво країни на чолі з прем'єр-міністром Ніколом Пашіняном не вдавався до жодних кроків на підтримку предстоятеля Вірменської Апостольської Церкви. Між тим Конституцією Вірменії закріплена «виняткова місія Вірменської Апостольської Церкви як національної церкви в духовному житті вірменського народу, в розвитку його національної культури та збереження її національної самобутності». Тому депутатами парламенту було запропоновано на державному рівні гарантувати безпеку предстоятелю Вірменської Церкви.

Однак, як на засіданні уряду зауважив виконуючий обов'язки прем'єр-міністра Вірменії Нікол Пашінян, в юридичних гарантіях забезпечення безпеки Католікоса немає необхідності, бо уряд в змозі забезпечити безпеку Католікоса».