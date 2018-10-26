У Сальвадорі заарештували вбивцю святого

Сальвадорський суд видав ордер на арешт людини, яка підозрюється у вбивстві архієпископа Оскара Арнульфо Ромеро, застреленого 24 березня 1980 року й зарахованого до лику католицьких святих 14 жовтня.

Як повідомляє "Благовіст-Інфо", ім'я підозрюваного – Альваро Рафаель Саравіа, йому 78 років. У минулому він був офіцером сальвадорської армії.

Звинувачення проти нього висувалися і раніше, але були зняті в 1993 році після того, як у країні була оголошена амністія та припинені всі процеси у зв'язку зі злочинами, вчиненими в роки громадянської війни (1979-1992).

У 2017 році, коли закон про амністію був скасований, суддя Рігоберто Чикас знову відкрив справу Саравії, якого звинувачують у вбивстві з обтяжувальними обставинами. Після видачі ордера національна поліція Сальвадора й Інтерпол отримали завдання знайти колишнього офіцера та передати його судовій владі.

Архієпископ Ромеро був застрелений, коли він звершував месу в лікарняній каплиці в Сан-Сальвадорі. Цілий ряд розслідувань привів до висновку, що прелата вбив правий екстреміст, член «ескадрону смерті», пов'язаного з тогочасною воєнною хунтою, члени якої безпідставно вважали, що Ромеро підтримував повстанців-марксистів.

Архієпископ, дійсно, привселюдно виступав на захист знедолених і критикував диктатуру, однак симпатій до марксизму не відчував.