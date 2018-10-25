Посольство Єгипту звинуватило ізраїльську поліцію у жорстокому поводженні з коптськими монахами

Єгипетське посольство в Тель-Авіві висловило протест проти застосування сили щодо коптських ченців, які протестували проти ремонту каплиці в храмі Гробу Господнього, яка належить їм.

Вчора коптські ченці намагалися не допустити в свою частину храму будівельних робітників, які повинні були зміцнити стіну, з якої випав камінь у вересні 2017 року, повідомляє News.IsraelInfo.co.il.

Ченці влаштували сидячий страйк, який розігнала поліція. Учасники стверджують, що робила вона це досить жорстко, деякі ченці отримали поранення, а одного закували в наручники і винесли на руках із храму. Монах був опитаний у поліції, після чого його відпустили.

МЗС Єгипту назвало застосування сили відносно релігійних діячів «абсолютно неприйнятною».

Представники поліції сказали, що спочатку намагалися вмовити ченців розійтися мирно, а один з учасників акції був заарештований після того, як намагався побитися з поліцейськими.

Храм Гробу Господнього поділений між різними конфесіями, які ретельно оберігають свій «куточок» і ревно ставляться до будь-яких замахів. Добре відома історія про дерев'яні сходи на фасаді храму, які підставою впираються на володіння грецької церкви, а верхівкою - на вікно вірменської. Вони стоять так приблизно з 18 століття і уособлюють статус-кво — нічого не чіпати і не змінювати без згоди між усіма конфесіями.

Копти складають близько 9 відсотків населення Єгипту і періодично піддаються у цій країні нападам мусульманських екстремістів.