Сальвадорський суд видав ордер на арешт 78-річного офіцера, підозрюваного у вбивстві католицького святого

Сальвадорський суд видав ордер на арешт людини, яка підозрюється у вбивстві архієпископа Оскара Арнульфо Ромеро, застреленого 24 березня 1980 і зарахованого до лику святих 14 жовтня 2018.

Ім'я підозрюваного – Альваро Рафаель Саравіа, йому 78 років. У минулому він був офіцером сальвадорської армії, повідомляє "Благовіст-інфо".

Звинувачення проти нього висувалися і раніше, але були зняті у 1993 після того, як у країні була оголошена амністія і припинені всі процеси у зв'язку зі злочинами, вчиненими у роки громадянської війни (1979-1992).

У 2017, коли закон про амністію був скасований, суддя Рігоберто Чикас знову відкрив справу Саравії, якого звинувачують у вбивстві з обтяжуючими обставинами. Після видачі ордера національна поліція Сальвадора та Інтерпол отримали завдання знайти колишнього офіцера і передати його судовій владі.

Архієпископ Ромеро був застрелений, коли він здійснював месу в лікарняній каплиці у Сан-Сальвадорі. Цілий ряд розслідувань привів до висновку, що прелата вбив правий екстреміст, член «ескадрону смерті», пов'язаного з тогочасною воєнною хунтою, члени якої безпідставно вважали, що Ромеро підтримував повстанців-марксистів, повідомляє видання.

Архієпископ привселюдно виступав на захист знедолених і критикував диктатуру, однак симпатій до марксизму не відчував, пише "Благовіст-інфо".