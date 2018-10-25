У Бутово 30 жовтня молитимуться про понад 20 тисяч православних, убитих за віру

Щорічна акція "Голос пам'яті", присвячена Дню пам'яті жертв політичних репресій, пройде 30 жовтня в меморіальному центрі Бутово.

Про це повідомляє російське інформагентство з посиланням на сайт храму Новомучеників і сповідників у Бутові.

"О 10 годині в кам'яному храмі Святих новомучеників і сповідників у Бутово буде звершено поминальне богослужіння, після якого о 10.30 акція продовжиться на території поховань, де будуть зачитувати імена загиблих у Бутово відповідно до "розстрільними списками" НКВС за днями приведення вироків у виконання. Усі охочі зможуть покласти квіти і поставити свічки на насипи похоронних ровів. Читання імен буде проводитися перед меморіалом "Сад пам'яті", - йдеться в повідомленні.

В акції візьмуть участь родичі загиблих, представники релігійних громад, громадських організацій, діячі мистецтва і науки. Очікується, що читання імен триватиме весь день.