Глава Вірменської апостольської Церкви приїхав до Папи Римського
16:11, 25 жовтня 2018Світ
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Глава Вірменської Церкви на зустрічі з Папою Римським / panorama.am
Католікос всіх вірмен Гарегін Другий у Ватикані зустрівся з Папою Римським.
Про це повідомляє "Супутник - Вірменія" з посиланням на сторінку Глави Вірменської апостольської церкви в Facebook.
"Зустріч з нашим духовним братом – Верховним понтифіком Римської Католицької Церкви, Папою Римським Франциском", - наголошується в підписі до фотографій із зустрічі.
Католікос всіх вірмен перебуває в Італії з патріаршим візитом.
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