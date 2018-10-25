Глава Вірменської апостольської Церкви приїхав до Папи Римського

Католікос всіх вірмен Гарегін Другий у Ватикані зустрівся з Папою Римським.

Про це повідомляє "Супутник - Вірменія" з посиланням на сторінку Глави Вірменської апостольської церкви в Facebook.

"Зустріч з нашим духовним братом – Верховним понтифіком Римської Католицької Церкви, Папою Римським Франциском", - наголошується в підписі до фотографій із зустрічі.

Католікос всіх вірмен перебуває в Італії з патріаршим візитом.