У Британію вперше за 1302 роки повернулася найдавніша рукописна Біблія латиною

Аміатинський кодекс, найдавніша зі збережених рукописних Біблій латиною, вперше за 1302 роки повернувся в країну створення - Великобританію.

Про це повідомляє російське інформагентство з посиланням на "The Guardian".

Це 2000-сторінкова праця вагою 34 кг - одна з трьох рукописів, створених ченцями абатства Монквермут-Джарроу на північному сході Англії на початку VIII століття. Від двох інших Біблій збереглися лише деякі фрагменти. Аміатинський кодекс у 716 році був направлений Папі Римському Григорію II як подарунок. До недавнього часу манускрипт перебував на території Італії.

Ця книга є однією з найбільш значущих збережених рукописів у світі. Вона містить не лише точний переклад блаженного Ієроніма, одного з вчителів Церкви, шанованих у православній і католицькій традиції, а й важливі ілюстрації. Це портрет старозавітного пророка Ездри й образ Христа у славі.

Тепер рукопис став головним експонатом виставки англо-саксонського мистецтва, літератури, науки та політики "Англо-саксонські королівства: мистецтво, писемність, війна", яка проходить у Британській бібліотеці.

"Більшість релігійних праць, які поширювалися в той час, являє собою Євангеліє або псалтир [книги псалмів], - сказала доктор Клей Бріей, головний куратор виставки. - Рідко виявляється, що якась Біблія дійшла до нас у первозданному вигляді. Той факт, що цей манускрипт зберігся цілком, просто приголомшує".

Виставка у Британській бібліотеці триватиме до лютого 2019 року.