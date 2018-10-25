У Єрусалимі біля Храму Гробу Господнього відбулася бійка між поліцією та священиками

У Єрусалимі відбулася сутичка поліції з групою християнських священиків біля входу в Храм Гробу Господнього.

Як повідомляє російське інформагентство, в міських правоохоронних органах сказали, що причиною конфлікту стала відмова коптського духовенства допустити в належний їм приділ храму представників управління стародавностей Ізраїлю для проведення ремонтних робіт.

«Оскільки вони не підкорилися розпорядженню поліції, був відданий наказ про їх евакуацію. Одного з них поліцейські були змушені затримати. Він злісно порушив громадський порядок і навіть спробував напасти на працівників», — розповіли в поліції.

Зазначається, що перед цим була зроблена спроба переговорів зі священиками, яка не увінчалася успіхом.