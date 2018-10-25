У Римі християнські волонтери накрили «стіл солідарності» для мігрантів

На знак солідарності з мігрантами і біженцями на Віа делла Кончиліаціоне (римська вулиця, що веде від набережної Тибру до площі Св. Петра) був встановлений 270-метровий «стіл солідарності», за яким змогли безкоштовно пообідати 650 бідняків, яких обслуговувало 200 волонтерів.

Благодійна акція Tavolata romana senza muri («Римський стіл без бар'єрів») була підготовлена Італійською філією Міжнародної організації християнських волонтерів Focsiv, щоб довести, «що Рим спроможний прийняти та інтегрувати, що спільне життя можливе, що можна знайти спільну мову, обмінюючись досвідом та традиціями, не виключаючи при цьому нікого», — пояснила прес-секретар організації Джулія Пилиуччі. Про це 24 жовтня повідомляє "Сибірський католик" з посиланням на Vatican News.

Крім безкоштовного обіду, були також показані концертні та художні номери. Всього в акції взяли участь понад 70 різних організацій, включно з протестантськими та мусульманськими.