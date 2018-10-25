В Індії проходять протести через допуск жінок до храму Айяппана

В індійському штаті Керала продовжують вирувати пристрасті через допуск жінок до храму Айяппана.

При цьому одні активісти перекривають дороги до храму, а інші погрожують масовими самогубствами на знак протесту, повідомляє "Седмиця" з посиланням на theguardian і religionnews.

Верховний суд країни скасував заборону на допуск жінок до храму як дискримінаційну і неконституційну, а вищі ієрархи храмів у Сабарималі подали апеляцію на вердикт суду в надії на перегляд рішення до 16 жовтня, дати урочистого відкриття врат храму Айяппана для паломників. Апеляція виявилася безуспішною, і відтоді наростають хвилювання, пристрасті і зіткнення на підходах до храму.

Храм Айапана у Сабарималі – третя святиня країни, яку дозволено відвідувати жінкам у результаті судових рішень. Раніше суди зняли заборони на відвідування індуїстського храму Шані і мусульманської мечеті Хаджі Алі для громадян жіночої статі.

До рішення суду у храм не допускалися жінки «менструального віку» (10-50 років), які вважаються «нечистими», хоча в інші храми жінки давно допускаються за умови «чистоти», тобто відсутності кровотеч у дні відвідування. Що ж стосується храму Айяппана у Сабарималі, то в нього вхід для жінок цього віку завжди був суворо заборонений, незалежно від стану «чистоти».