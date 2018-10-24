этот материал доступен на русском

Бельгійська модель влаштувала «голу» фотосесію у соборі Святої Софії в Стамбулі

22:04, 24 жовтня 2018
Світ
1176 0
Собор Святої Софії / рускатолик

Цього разу дівчина прийшла у бурці до собору Святої Софії в Стамбулі і задерла спідницю, під якою абсолютно нічого не було. Про це повідомляє Mirror.

Бельгійська модель влаштувала «голу» фотосесію у соборі Святої Софії / mirror.co.uk

На деяких знімках Папен позує біля входу до храму зовсім без одягу. Автором фотосету став австралійський фотограф Джессі Уокер.

- Якщо ви коли-небудь були у соборі Святої Софії, ви знаєте, що немає жодного дня, коли б його не заповнювали тисячі туристів. Ми дочекалися моменту, коли гід наблизився зі своєю групою, щоб всі могли бачити нас, - розповіла дівчина.

За її словами, перше фото фотографа не влаштувало, тому наступного дня їм довелося повернутися і все повторити. Поліцейські швидко з'ясували, ким є порушники і попрямували за ними у готель, але трохи запізнилися.

Собор Святої Софії – це колишній патріарший православний собор, що згодом став мечеттю. На сьогодні у будівлі колишнього храму знаходиться музей.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter