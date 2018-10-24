Бельгійська модель влаштувала «голу» фотосесію у соборі Святої Софії в Стамбулі

Бельгійська модель Маріса Папен влаштувала чергову скандальну фотосесію.

Цього разу дівчина прийшла у бурці до собору Святої Софії в Стамбулі і задерла спідницю, під якою абсолютно нічого не було. Про це повідомляє Mirror.

На деяких знімках Папен позує біля входу до храму зовсім без одягу. Автором фотосету став австралійський фотограф Джессі Уокер.

- Якщо ви коли-небудь були у соборі Святої Софії, ви знаєте, що немає жодного дня, коли б його не заповнювали тисячі туристів. Ми дочекалися моменту, коли гід наблизився зі своєю групою, щоб всі могли бачити нас, - розповіла дівчина.

За її словами, перше фото фотографа не влаштувало, тому наступного дня їм довелося повернутися і все повторити. Поліцейські швидко з'ясували, ким є порушники і попрямували за ними у готель, але трохи запізнилися.

Собор Святої Софії – це колишній патріарший православний собор, що згодом став мечеттю. На сьогодні у будівлі колишнього храму знаходиться музей.