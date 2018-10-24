У США блискавка знищила 150-річну баптистську церкву

В американському місті Вейкфілд, штат Массачусетс, згоріла церква.

Храм загорівся у результаті прямого попадання блискавки прямо у 50-метровий шпиль дерев'яного будинку, повідомляє "Сьогодні".

Попри те, що в момент події в Першій баптистській церкві міста проходила служба, про потерпілих не повідомляється – всі, хто був усередині встигли залишити приміщення.

"Ми вважаємо, що пожежа почалася через удар блискавки, хоча через великі руйнування зараз складно однозначно говорити про точну причину. Але протягом кількох хвилин після спалаху блискавки вогонь охопив будівлю", – сказав начальник пожежної частини Майкл Салліван.

Рятувальникам, які прибули, побороти вогонь не вдалося, у результаті чого будівля була повністю знищена – той самий шпиль впав прямо на очах у шокованих жителів.

У міському муніципалітеті інцидент назвали "непоправною втратою" – Перша баптистська церква Уейкфілда була побудована майже півтора століття тому.