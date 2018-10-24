Грузинська Православна Церква та Ватикан жалкують щодо «складних відносин» РПЦ та Константинополя

Патріарх Грузії Ілія II і секретар Ватикану з міждержавних відносин архієпископ Пол Річард Галлахер на зустрічі в Тбілісі висловили співчуття у зв'язку зі «складними відносинами РПЦ і Константинопольського патріархату» української автокефалії.

Про це повідомляє російське інформагентство з посиланням на прес-службу Грузинської патріархії.

«Сторонами було висловлено засмучення у зв'язку з наявними на сьогодні складними відносинами Московської патріархії й Константинопольського патріархату», – йдеться в заяві.

За даними прес-служби, ієрархи відзначили важливість захисту релігійних цінностей оскільки «світ терпить нестачу віри». Представники Православної та Католицької Церков моляться про мир, додали в патріархії.