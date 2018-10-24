Сувої Мертвого моря з Музею Біблії у США виявилися підробками

Музей Біблії у Вашингтоні повідомив, що п'ять найцінніших його експонатів, які є частиною колекції сувоїв Мертвого моря, є підробленими.

Як повідомляє Newsru.co.il, телеканал CNN передав, що експертиза була проведена у Німеччині.

У квітні 2017 року музей відправив у Федеральний інститут дослідження і тестування матеріалів у Берліні фрагменти п'яти сувоїв. Дослідженню піддалися чорнило та пергамент, на який нанесений текст. Вчені прийшли до висновку, що перед ними підробки. Хоча, можливо, для їх створення використовували шматки стародавнього пергаменту або шкіри.

За словами головного куратора музею Джеффрі Клоха, відправляючи фрагменти сувоїв на експертизу, музей сподівався зовсім на інші результати. Вони мали намір скористатися експертизою, щоб розповісти публіці про важливість підтвердження достовірності біблійних експонатів.

Музей повідомив, що фальшивки прибрані з експозиції і більше не будуть виставлятися.