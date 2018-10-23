этот материал доступен на русском

В ООН засудили владу Франції за заборону на носіння нікабу

22:27, 23 жовтня 2018
Світ
4887 0
Заборона на нікаб діє у Франції з 2010 року / islam-today.ru

Відповідну заяву оприлюднив Комітет ООН з прав людини, повідомляє Islam-today.

Відзначається, що в міжнародну організацію зі скаргами звернулися дві жительки Франції, які були засуджені за носіння нікабу в громадському місці у 2012 році.

У заяві Комітету, зокрема, зазначається, що заборона "заподіяла несумірної шкоди праву заявників на демонстрацію своїх релігійних переконань", а влада Франції так і не пояснила, для чого потрібна була ця законодавча заборона.

Заборона на носіння у громадських місцях одягу, що закриває обличчя, діє у Франції з 2010 року. Порушникам загрожує штраф у розмірі до 150 євро.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter