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У Єгипті співробітники кладовища розпродавали людські останки

19:38, 23 жовтня 2018
Світ
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У Єгипті співробітники кладовища розпродавали людські останки / islam-today.ru

Співробітники одного з кладовищ у районі Сайеда Зейнаб у Каїрі розпродавали черепа та інші частини людських тіл, з посиланням на єгипетські правоохоронні органи повідомляє Islam-today.

Зазначається, що найчастіше покупцями виступали медичні навчальні заклади. У поліції підкреслили, що людські останки, які розпродавалися, належали вже захороненным людям.

У причетності до серії злочинів затримані двоє працівників кладовища, які допомагали ховати мертвих. Чи чекає якесь покарання на покупців, не повідомляється.

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