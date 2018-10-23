У Єгипті співробітники кладовища розпродавали людські останки
19:38, 23 жовтня 2018Світ
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У Єгипті співробітники кладовища розпродавали людські останки / islam-today.ru
Про приголомшливе відкриття з посиланням на єгипетські правоохоронні органи пишуть ЗМІ арабської республіки.
Співробітники одного з кладовищ у районі Сайеда Зейнаб у Каїрі розпродавали черепа та інші частини людських тіл, з посиланням на єгипетські правоохоронні органи повідомляє Islam-today.
Зазначається, що найчастіше покупцями виступали медичні навчальні заклади. У поліції підкреслили, що людські останки, які розпродавалися, належали вже захороненным людям.
У причетності до серії злочинів затримані двоє працівників кладовища, які допомагали ховати мертвих. Чи чекає якесь покарання на покупців, не повідомляється.
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