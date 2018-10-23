У Єгипті співробітники кладовища розпродавали людські останки

Про приголомшливе відкриття з посиланням на єгипетські правоохоронні органи пишуть ЗМІ арабської республіки.

Співробітники одного з кладовищ у районі Сайеда Зейнаб у Каїрі розпродавали черепа та інші частини людських тіл, з посиланням на єгипетські правоохоронні органи повідомляє Islam-today.

Зазначається, що найчастіше покупцями виступали медичні навчальні заклади. У поліції підкреслили, що людські останки, які розпродавалися, належали вже захороненным людям.

У причетності до серії злочинів затримані двоє працівників кладовища, які допомагали ховати мертвих. Чи чекає якесь покарання на покупців, не повідомляється.