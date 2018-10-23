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У Мецці під час Умри 22-річна жінка наклала на себе руки

19:06, 23 жовтня 2018
Світ
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Жителька Таджикистану покінчила з собою у Мецці / islam-today.ru

Як з посиланням на джерела в Саудівській Аравії і Комітет у справах релігії при уряді республіки повідомляє Islam-today, інцидент стався 21 жовтня.

У Саудівській Аравії молода жінка здійснювала мале паломництво.

Виявилося, що у неї було психічне захворювання, проте родичі, які перебували з нею, приховали це при оформленні путівки, оскільки вона дуже хотіла здійснити обряд.

Родичі, як повідомляє ресурс, нікого не звинувачують у її смерті і погодилися поховати її в Саудівській Аравії. Трагедія, за свідченнями рідних загиблої, сталася у готелі - жінка викинулася з вікна 13 поверху.

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