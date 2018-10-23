Візит Папи Римського в Росію не відбудеться
14:33, 23 жовтня 2018Світ
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Папа Римський / REUTERS
Візит Папи Римського в Росію "не стоїть на порядку денному".
Про це повідомив глава Синодального відділу із взаємин Церкви з суспільством та ЗМІ Московського Патріархату Володимир Легойда, коментуючи підсумки поїздки глави відділу зовнішніх церковних зв'язків митрополита Іларіона у Ватикан у своєму Телеграмі.
«Питання про візит Папи Римського в Росію на порядку денному не стоїть. Митрополит Іларіон не обговорював цю тему під час своєї останньої зустрічі з кардиналом Кохом», - написав Володимир Легойда.
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