У Римі пройде мовчазний марш до 75-річчя з дня депортації євреїв

Цього року виповнюється 75 років з дня депортації тисячі римських євреїв у концтабір Аушвіц-Біркенау; з них повернулися додому лише 15 чоловіків і одна жінка.

З 1994 року католицька Громада Святого Егідія і Єврейська громада Риму щорічно згадують цей трагічний момент у житті міста спеціальним «паломництвом пам'яті». Увечері 21 жовтня хода почнеться від площі перед базилікою Санта-Марія-ін-Трастевере; до його учасників звернеться настоятель базиліки о. Марко Ньяви, повідомляє Vatican News.

Демонстранти будуть нести кілька плакатів з назвами нацистських концтаборів і пройдуть у мовчанні вулицями Трастевере і по єврейському кварталу - за маршрутом римських євреїв, які були депортовані 16 жовтня 1943 року. Хода закінчиться у головній столичній синагозі виступами кардинала-вікарія Римської єпархії Анджело Де Донатиса, головного рабина Риму Ріккардо Ді Сеньї, президента місцевої єврейської громади Рут Дурегелло, мера італійської столиці Вірджинії Раджі, засновника Спільноти Святого Егідія Андреа Ріккарді і президента області Лаціо Миколи Дзингаретти.