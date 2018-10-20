В Іспанії священиків збираються зобов'язати співпрацювати з прокуратурою

Глава іспанської єпископальної комісії із боротьби з педофілією виступив за відновлення церковних постанов, щоб привести їх у відповідність з державним Законом про неповнолітніх, але представники прокуратури вважають, що цього недостатньо.

Церква Іспанії планує зобов'язати єпископів і священиків повідомляти прокуратуру про всі скарги на сексуальне використання, які вони отримують, щоб зменшити кількість насильства щодо неповнолітніх, повідомляє 19 жовтня, видання El Pais.

Діюча постанова єпископальної конференції 2010 року свідчить, що «церковна влада закликає жертв насильства і радить їм повідомляти про події у поліцію, прокуратуру або суд», але не більше того.

Десятиліттями іспанська церква замовчувала випадки педофілії, які ставали їй відомі, і передавала ці відомості на розгляд церковним судам. Не було й мови про те, щоб повідомляти про подію в прокуратуру, а внутрішні церковні рішення і вироки щодо священиків-педофілів ніколи не ставали надбанням громадськості, повідомляє El Pais

Єпископ Асторги і голова комісії по боротьбі з педофілією Хуан Антоніо Менендес заявив 18 жовтня, що планується оновлення діючих церковних постанов у 70 іспанських єпархіях, щоб досягти їх відповідності Закону про неповнолітніх, прийнятому у 2015 році. Таке рішення було ухвалено на першому засіданні комісії, до якої входять 10 експертів у галузі кримінального права. Засідання відбулося у середу, 17 жовтня.