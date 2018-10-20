У Криму попрощалися із загиблими у керченському коледжі

У п'ятницю, 19 жовтня, у Криму попрощалися з загиблими у керченському коледжі.

Митрополит Феодосійський і Керченський Платон на центральній площі Керчі перед Кафедральним Собором Іоанна Предтечі звершив відспівування трагічно загиблих православних християн у Керченському політехнічному коледжі, повідомляє сайт Феодосійської єпархії.

Співи чину поховання виконував архієрейський хор Кафедрального Собору Іоанна Предтечі під керівництвом регента Юлії Зінов'євої.

Понад 30 тисяч людей прийшло попрощатися із загиблими.

Після траурна процесія попрямувала на центральне кладовище Керчі, де була відслужена заупокійна літія Митрополитом Платоном. Загиблих поховали на центральній алеї кладовища.