У своїй останній книзі Стівен Хокінг заявив, що "там немає Бога"

Бога немає - це висновок знаменитого фізика Стівена Хокінга, чия остання книга була опублікована у вівторок, 16 жовтня.

Книга, яку дописала сім'я вченого після його смерті, дає відповіді на питання, які він отримував протягом усього свого життя, передає CNN.

«Бога немає, ніхто не керує Всесвітом», - пише науковець у «Коротких відповідях на великі питання».

«Протягом століть вважалося, що такі люди, як я, живуть під прокляттям, яке наслав Бог», - додає він. «Я вважаю за краще думати, що все можна пояснити по-іншому, законами природи».

Хоча він все життя говорив про свою невіру в Бога, деякі з його інших відповідей були ще більш вражаючими.

«Там (поза нашою Землею) є форми розумного життя», - пише він. «Нам потрібно бути обережними з висловлюваннями, щоб відповісти точно, поки ми не прийшли до чогось доведеного і фактичного».

Хокінг, який є самим яскравим і успішним ученим свого покоління, помер у березні, у віці 76 років. Він страждав від бічного аміотрофічного склерозу (БАС), нейродегенератівного розладу, також відомого як хвороба Лу Геріга. Учений помер, ще працюючи над книгою, яку закінчила його сім'я і колеги за допомогою своїх масштабних особистих архівів.