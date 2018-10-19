Президент Українського університету в Вашингтоні закликав обрати предстоятелем ЄПЦ екзарха Вселенського патріархату

Президент Українського університету в Вашингтоні професор Володимир Іваненко закликає обрати предстоятелем об'єднаної помісної Православної Церкви в Україні екзарха Вселенського Патріархату.

Про це повідомляє "Релігія в Україні" з посиланням на сайт очільника університету в Вашингтоні.

Серед «потенційних претендентів, які хочуть самі або яких їхні парафіяни хотіли б бачити предстоятелем», президент Українського університету в Вашингтоні називає патріарха УПЦ КП Філарета (Денисенка), митрополита УАПЦ Макарія (Мелетича) та архієпископа Харківсько-Полтавської єпархії УАПЦ (о) Ігоря (Ісіченка), хоча останній уже відмежувався від об'єднавчого процесу православних, оскільки наразі перебуває у процесі об'єднання з УГКЦ.

Професор Володимир Іваненко зазначає, що «цілком можливо, що може претендувати на патріаршество і один із тих ієрархів УПЦ МП, які зроблять свій вибір на користь УППЦ».

При цьому американський професор наголошує, що «якщо УПЦ в діаспорі братиме участь у Соборі, то кандидатом на патріарха може стати й Митрополит Антоній (Щерба) зі США».

За словами президента Українського університету, «Синод Вселенського Патріархату може мати, а можливо й має уже на приміті, свою кандидатуру на патріарха УППЦ, переваги якої над кандидатами від наявних в Україні конфесій можуть бути очевидними: незаангажованість у суперечки між конфесіями та юрисдикціями, нейтральність по відношенню до віруючих тощо».

На переконання професора, таким кандидатом «може бути Митрополит Антоній (Щерба), але він напевно, як і раніше, відмовиться, якщо йому запропонують кандидувати, і відмовиться на користь Архиєпископа Даниїла, якого він вважає найкращим вибором».

«Належність Архиєпископа Даниїла до ієрархії Вселенського Патріархату і його українське походження (народився й виріс в Україні) роблять його кандидатуру прийнятною для всіх учасників процесу і, отже, гарантією безболісного процесу творення і становлення УППЦ», - каже професор Іваненко.

«Хотілося б сподіватися, що Патріарх Філарет, Митрополит Макарій та інші претенденти, що в думках своїх уже приміряють митру Патріарха УППЦ, вчинять мудро, підтримавши саме кандидатуру Архиєпископа Даниїла», - підсумовує американський професор.