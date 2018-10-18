Барселонський храм виплатить місту $41 млн за будівництво без ліцензії

Адміністрація храму Святого Сімейства (Саграда Фамілія) у Барселоні повідомила про досягнення угоди з міською адміністрацією у зв'язку з тим, що протягом понад 130 років будівництво релігійної споруди велося без необхідного дозволу.

Як повідомила у четвер корпорація BBC, мова йде про компенсації у розмірі $41 млн.

Виплати в міську казну будуть проводитися протягом 10 років. Планується, що ці кошти підуть на поліпшення транспортної інфраструктури, а також на благоустрій прилеглих кварталів. Натомість міська влада обіцяє оформити всі необхідні документи до початку наступного року. При цьому в офіційному повідомленні на сайті храму конкретна сума не фігурує.

Храм Святого Сімейства - собор, будівництво якого почалося у 1882 році на приватні пожертвування. Він є однією з головних визначних пам'яток Барселони. У 2010 році храм був освячений папою Бенедиктом XVI, визнаний придатним для здійснення церковних служб і отримав звання Малої папської базиліки. Очікується, що будівельні роботи повинні завершитися у 2026 році - у 100-літню річницю з дня смерті автора проекту, архітектора Антоніо Гауді (1852-1926).