Керченський священик розповів, як церква допомагала постраждалим у першу добу після трагедії

Настоятель храму святих Жінок Мироносиць у місті Керч ієрей Валентин Мельник розповів про першу добу після нападу на керченський коледж.

Священнослужитель повідомив, що його церква (вона знаходиться прямо навпроти коледжу) була відкрита всю ніч, щоб приймати родичів постраждалих і всіх, хто переживав про те, що трапилося. Сам він знаходився у храмі з моменту вибуху до опівночі, після чого за дорученням митрополита Феодосійського і Керченського Платона вилетів до Москви, повідомляє "Правмир".

“Приходили батьки постраждалих, знайомі, друзі. Люди не розходилися всю ніч. Чекали хоч якихось пояснень, інформації. У цей час йшло засідання оперативного штабу на чолі з Аксьоновим. Штаб знаходився буквально навпроти храму, на трасі. Періодичні представники оперативного штабу виходили і повідомляли, що відомо на останній момент. Люди чекали, і в храмі в тому числі. Ставили свічки, молилися", – розповів настоятель храму.

За словами ієрея Валентина Мельника напад на коледж став трагедією для всього невеликого міста.

“Ми майже всі один одного знаємо, ми як родичі один одному. Те, що сталося – немислима річ. Це не хто-небудь нам підсунув, ми самі у всьому винні, від нас це. Адже хлопець – не наймит якийсь, він студент коледжу. Він той, якого, можливо, ми, дорослі, відштовхнули, не встежили за ним, нагрубіянили. Образившись, змінивши сприйняття світу, він вирішив помститися насильством. «Ви не сприймаєте мене таким, який я є, так я змушу вас сприймати мене по-іншому», – вважає священнослужитель.

Мати керченського стрілка Галина Рослякова працює санітаркою в онкологічному диспансері Керчі. У перші години після трагедії вона була на чергуванні і надавала допомогу пораненим.

“Його матір всі знають, звичайно. Їй дуже важко. Тільки уявіть, вона працює у лікарні і приймала дітей, яких підірвав її власний син, при цьому не знала, що зробив це саме він», – зазначив священик.

Напад на Керченський політехнічний коледж відбулося 17 жовтня. Студент 4-го курсу коледжу 18-річний Владислав Росляков підірвав бомбу в будівлі і почав розстрілювати учнів і викладачів. Після нападу він покінчив із собою.

За останніми даними, загинула 21 людина, понад 40 поранені.