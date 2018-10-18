Королеву краси Лівану позбавили корони за селфі з ізраїльтянкою

Володарка почесного титулу «Королева краси» з Лівану Сальуа Акар втратила у вівторок, 17 жовтня, свою корону після того, як опублікувала спільне фото з ізраїльською учасницею світового конкурсу краси, який проходить на Філіппінах.

На знімку зображені дві дівчини, Сальуа Акар і Дана Зрейк. Вони обіймаються і разом показують знак перемоги — «V». Про це пише Ynet.

Фотографія викликала хвилю гніву в Лівані. Відповідальна за проведення конкурсу «Міс Світу» в цій країні намагалася виправдати Сальуа тим, що ізраїльтянка звернулася до неї арабською: «Ліванська королева краси просто не здогадалася, що ця дівчина — з Ізраїлю».

Це не перший випадок, коли ліванська королева краси фотографується зі своєю ізраїльською колегою: у 2015-му році була опублікована фотографія королеви краси Лівану Салі Грейджі з ізраїльською володаркою аналогічного титулу Дорон Маталон. Тоді представники конкурсу краси у Лівані теж переконували, що «ізраїльтянка практично змусила» ліванську красуню сфотографуватися з нею.

У минулому році ліванська королева краси Аманда Хана позбулася титулу і корони після того, як з'ясувалося, що вона побувала в Ізраїлі.