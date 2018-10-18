У Норвегії лікар-католик, яку звільнили за відмову робити аборт, виграла справу в суді

Лікар-католик, яку звільнили за відмову встановлювати абортивний пристрій, виграла справу у Верховному суді Норвегії.

11 жовтня Верховний суд Норвегії постановив, що доктор Катаржина Яхимович має право не проводити процедури, які суперечать її релігійним переконанням, повідомляє invictory.com з посиланням на "The Christian Post".

Лікаря з більш ніж 20-річним досвідом роботи звільнили з клініки загальної практики в Сауераді в 2015 році після того, як вона відмовилася імплантувати внутрішньоматкову спіраль (ВМС) пацієнту.

Доктор Яхимович сказала, що ВМС можуть діяти як абортивні пристрої, що суперечить вченню Католицької Церкви.

Від січня 2015 року закони Норвегії, які раніше захищали права лікарів на свободу переконань, забороняють відмовляти пацієнтам у наданні будь-якого методу контролю над народжуваністю.

У юридичній групі ADF International, яка підтримала Яхимович, відзначили, що хоча новий закон дозволив лікарям не проводити аборти, вони не можуть відмовитися від проведення інших процедур, які ведуть до того ж результату».

За словами спостерігача від Європейського Союзу, Верховний суд не лише виніс рішення на користь Яхимович, а й присудив їй 300 тисяч доларів компенсації.

Адвокат Хокон Блекен назвав рішення суду «кроком у правильному напрямку» для лікарів і перемогою «людей віри у всіх професіях».

«Постанова захищає одне з основних прав, право діяти відповідно до своїх глибоко вкорінених переконань, – сказав Блекен. – Доктор Яхимович ставиться до своєї роботи, як до покликання. Вона присягнулася захищати життя і не буде брати участь у тому, що може це життя відняти. Сьогодні суд постановив, що вона має на це повне право».

Яхимович приїхала до Норвегії у 2010 році з Польщі. Вона стверджує, що повідомила керівництву клініки про свою позицію щодо абортів та процедур контролю народжуваності при прийнятті на роботу.