У Китайських школах близько 300 дітей-християн змусили вказати в анкеті «невіруючий»

У китайських школах провінції Чжечзян вчителі змусили близько 300 християнських дітей вказати в анкеті «невіруючий», а тих, хто наполягав, змушували переписувати анкету по кілька разів.

За інформацією правозахисного християнського видання World Watch Monitor, яке відстежує факти переслідувань християн за віру по всьому світу, анонімне джерело в провінції Чжечзян повідомило виданню, що подібні форми заповнюються дітьми у школах багато років. Однак досі не було випадків такого жорсткого і неприкритого тиску на дітей, які вказують свою приналежність до християнської віри. Джерело повідомило, що цього разу дітям, які вказали своє християнське віросповідання, вчителі категорично наказали переписати форму і відзначити графу «невіруючий(а)».

На цей час усі школи країни утримуються за рахунок бюджетних коштів, а тому влада зберігає тотальний контроль над освітою і без сорому використовує шкільні програми для насадження комуністичної ідеології і відрази дітей від віри Христової.

Влада Китаю в останні роки проводять кампанію придушення релігії взагалі і християнства зокрема. Так, місяць тому у багатьох християнських храмах поліція спалювала і зносила хрести, а замість них встановлювала китайські державні прапори, портрети президента Сі Цзіньпіна, або «вічно живого» колишнього голови комуністичної партії Мао Цзедуна.