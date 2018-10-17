У Вірменії відреставрували монастир VIII століття, який знаходився на межі руйнування

Монастир святого Ованеса Одзнеци, що знаходиться в селі Ардві Лорійської області Вірменії, знову відкритий для віруючих після реставрації.

Роботи з відновлення монастиря були розпочаті навесні, повідомляє "Благовіст-Інфо".

Через загрозу обвалення було вирішено повністю розібрати та знову зібрати дзвіницю монастиря. Далі була поставлена нова, зібрана з каменів, дах монастирської церкви святого Овнана, відреставрований вівтар, перед яким і знаходиться могила вірменського святого Ованеса Одзнеци, облаштовані околиці храму та відновлено зерносховище монастиря.

Проте одна з опорних колон ще більш накренилася, і виникла загроза обвалу стіни. З цієї причини роботи з реставрації, на що потрібні значні кошти, були припинені, і знову розпочаті лише через 15 років.

Монастир святого Овнана – одне з шанованих віруючими святих місць. Тут знаходиться могила видатного представника вірменського духовенства, автора першого зібрання вірменських церковних канонів, церковних співів – шараканів, 34-го Католікоса Вірменської Церкви святого Ованеса Одзнеци (717-728).