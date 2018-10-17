В Іраку мусульмани врятували від ІДІЛ стародавні християнські манускрипти

Священик Халдейської католицької церкви в Ербілі (Ірак) отець Паулос Табіт Мекко, розповів, що стародавні книги мусульмани передали йому після звільнення міста від бойовиків міжнародного терористичного угруповання "Ісламська держава".

Як повідомляє Islam-today, вони були врятовані з храму Непорочної Діви Сирійської виявилися стародавніми зібраннями ранкових і вечірніх молитов за обрядом Сирійської Антіохійської Православної Церкви.

"Нещодавно зі мною зв'язався чоловік Халдейської церкви в Мосулі та повідомив, що його сусід-мусульманин, з якими він дружить вже 20 років, хоче передати мені ці книги, врятовані ним у 2015 році", - сказав священик.

Як виявилося, мусульманин знайшов християнські реліквії, коли розбирав купу сміття в пошуках дров для приготування їжі та обігріву житла.

Мусульманин відніс книги додому та сховав, прекрасно розуміючи, що всій його родині загрожує смерть, якщо хтось побачить, як він їх підібрав і донесе на нього, або книги будуть виявлені при обшуку, які джихадисти регулярно проводили в будинках жителів підконтрольних територій.