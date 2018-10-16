США внесли радикальний шиїтський рух "Хезболла" в список міжнародних злочинних організацій

США внесли радикальний шиїтський рух "Хезболла" та чотири угруповання, включаючи активно діючу в Центральній і північній Америці бригаду Mara Salvatrucha, в число транснаціональних злочинних організацій.

Про це сказав генеральний прокурор і за сумісництвом міністр юстиції США Джеф Сешнс, повідомляє "Лехаим".

За його словами, Вашингтон створює спеціальну оперативну групу для боротьби з цими формуваннями. Очолить її заступник генпрокурора США Рід Розенштейн.

Говорячи про діяльність зазначених об'єднань, керівник нового підрозділу зазначив: “Вони сіють насильство та продають шкідливі наркотики. Вони підкуповують державних чиновників і розпалюють корупцію. Вони тероризують законослухняних громадян".