США внесли радикальний шиїтський рух "Хезболла" в список міжнародних злочинних організацій
22:31, 16 жовтня 2018Світ
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Учасники "Хезболла" / inforos.ru
США внесли радикальний шиїтський рух "Хезболла" та чотири угруповання, включаючи активно діючу в Центральній і північній Америці бригаду Mara Salvatrucha, в число транснаціональних злочинних організацій.
Про це сказав генеральний прокурор і за сумісництвом міністр юстиції США Джеф Сешнс, повідомляє "Лехаим".
За його словами, Вашингтон створює спеціальну оперативну групу для боротьби з цими формуваннями. Очолить її заступник генпрокурора США Рід Розенштейн.
Говорячи про діяльність зазначених об'єднань, керівник нового підрозділу зазначив: “Вони сіють насильство та продають шкідливі наркотики. Вони підкуповують державних чиновників і розпалюють корупцію. Вони тероризують законослухняних громадян".
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