Влада Узбекистану збереже буддистський храм, через який збиралася прокласти дорогу

В Узбекистані буддійському храму вдалося зберегти територію завдяки втручанню хокимията Ташкента.

Тротуар, який планувалося прокласти через двір храму, буде його огинати, повідомляє «Газета.uz».

Територія буддійського храму, розташованого за Ташкентській кільцевій, залишиться недоторканою при розширенні автомобільної дороги, яка проходить поруч. Компромісне рішення було знайдено після втручання хокимията столиці Узбекистану.

Раніше про заплановане знесення будівлі храму повідомили місцеві видання.

«13 жовтня для нас тепер другий день народження храму, — говорить заступник настоятеля єдиного діючого буддійського храму у всій Центральній Азії Олександр Хегай. — Останні місяці ми провели у стані невизначеності та очікування. Нам говорили, що рішення про вилучення ділянки остаточне, і шансів на її збереження немає, але завдяки державній мудрості все вирішилося благополучно».

Засновником і настоятелем храму з 2001 року є південнокорейський чернець Янг Кі Хун, який проживає в Узбекистані близько 30 років. На новому місці храм був відкритий зовсім недавно — 22 травня 2016 року на кошти прихожан, в основному, громадян Південної Кореї, які живуть і працюють в Узбекистані.

Рівно через два роки — у травні 2018-го, побачивши зовні напис червоною фарбою «21,5 м», у храмі з подивом дізналися про те, що через територію комплексу проходить так звана «червона лінія».

Ділянка площею 967 кв. м, документи на яку були видані районною адміністрацією у 2016 році, замикає невеликий ряд будівель поруч із Ташкентською кільцевою автодорогою.

Глава «Ташгенплана» у присутності представників хокимията і підрядника будівництва пояснив, що храм знаходився на лінії знесення, але архітекторам вдалося внести корективи в проект, і храм залишиться на своєму місці.

Заступнику настоятеля храму було вручено новий план, згідно з яким тротуар, який повинен був проходити через двір комплексу, буде його огинати.