Лукашенко заявив, що Білорусь буде підтримувати єдність православ'я

Білорусь виступає проти розколу всередині Православної Церкви і буде намагатися підтримувати єдність православ'я.

Про це сказав президент Білорусі Олександр Лукашенко в понеділок 15 жовтня в Мінську на зустрічі з патріархом Кирилом, повідомляє сайт журналу "Фома".

— Ви повинні знати нашу непохитну державну позицію: розкол — це завжди погано, і його наслідки найнебезпечніші, — сказав Лукашенко.

За словами глави Білорусі, у країні болісно ставляться до того, «що відбувається сьогодні в православ'ї».

— Світ, Владико, Ви це відчуваєте, не менше, а, можливо, навіть більше мене, сприймаючи серцем своїм, — світ змінився, і не на краще. Заручниками стає все населення нашої планети... І я хочу побажати мудрості, терпіння — і Вам, і всім ієрархам Церкви. А ми як парафіяни будемо намагатися підтримувати єднання всіх, щоб зберегти мир на землі, аж надто близько ми підійшли до небезпечної межі, — додав Олександр Лукашенко.

Зі свого боку, патріарх Кирил подякував президенту Білорусі «за церковно-державні відносини у лінії діалогу уряду Білорусі з Білоруською Православною Церквою».