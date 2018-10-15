У Грузії закрили унікальний монастирський печерний комплекс через загрозу обвалу

Ванський печерний монастирський комплекс (Ваніс квабебі), один з унікальних історичних пам'яток VIII століття, розташований у регіоні Самцхе-Джавахеті на півдні Грузії, буде закритий для туристів.

Про це повідомляє російське інформаційне агентство з посиланням на Національне агентство охорони культурної спадщини Грузії.

Відомство прийняло це рішення на основі висновку фахівців, які вважають, що всередині комплексу існує небезпека обвалення, при тому що там періодично відбуваються каменепади, відповідні ризики зростають восени через часті дощі.

"Первинні дані тривожні, враховуючи, що каменепад - незворотний процес. З урахуванням норм безпеки ми закрили комплекс для відвідування", - заявив директор Національного агентства охорони культурної спадщини Ніколоз Антидзе в інтерв'ю Громадському телебаченню Грузії.

За його словами, на проведення досліджень вже виділені фінансові ресурси. Після детального вивчення стану пам'ятки та прилеглих до територій, яке планується провести в 2019 році, фахівці визначать конкретний план відновлювальних робіт.

"Є проблеми трьох видів - це каменепад, другий - гідрогеологічні дослідження, щоб зрозуміти, як можна уникнути скупчення води в комплексі, а також археологічне дослідження, щоб ще краще вивчити ту частину, яка була зруйнована під час землетрусу в середні століття", - зазначив М. Антидзе.

*Печерний монастирський комплекс Ваніс квабебі знаходиться в трьох кілометрах від відомого печерного міста Вардзія, побудованого в XII столітті. Комплекс, що являє собою зразки давнього грузинського зодчества, налічує 19 рівнів (у Вардзії - 8 рівнів), на його території були розташовані три церкви, дві з яких збереглися до тепер.

Найстаріша церква в Ваніс квабебі відноситься до VIII століття. Особливу увагу привертає церква Святого Георгія, яка знаходиться на нижніх рівнях печерного комплексу. Фахівці припускають, що вона була побудована в IX-XI століттях.