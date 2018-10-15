Папірус давньоєгипетської "Книги мертвих" продали за $ 1,5 мільйона

У минулі вихідні на аукціоні Hotel des Ventes de Monte-Carlo в Монако за €1,35 млн ($1,5 млн) було продано папірус давньоєгипетської "Книги мертвих".

Придбаний він був невідомим колекціонером, який вів торги телефоном, повідомляє Islam-today.

Як пише газета "Le Parisien", сувій папірусу довжиною 17 метрів містить 192 розділи та являє собою збірник єгипетських гімнів і релігійних текстів, які містилися в гробниці з метою допомогти померлому подолати небезпеки потойбічного світу. Папірус також має зображення в чорно-червоних тонах, зокрема, зображення суду Осіріса над душами померлих і картини потойбічного світу.

Датується артефакт часами правління фараона Псамметиха II, тобто періодом приблизно з 595 по 589 рік до нашої ери.