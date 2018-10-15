У Єрусалимі під час розкопок виявили місце страт, яке свідчить про правління «святого» царя

Свідчення масових вбивств, в тому числі жорстоких усікновень голів, вчинених під час кривавого правління хасмонейського царя Олександра Янная (103-76 рр. до н. е.), були нещодавно виявлені у дворі поруч із Єрусалимським муніципалітетом під час розкопок стародавнього водосховища.

Про це повідомляє "Лехаим" з посиланням на timesofisrael.com.

«Ми витягли з ями понад 20 шийних хребців, які були розрубані мечем», – сказав доктор Йосі Нагар, антрополог з Ізраїльського управління старожитностей (IAA). «Ми виявили в ямі тіла і частини тіл немовлят і дорослих людей, жінок і чоловіків, які, ймовірно, стали жертвами жорстокої бійні».

Кістки ембріонів, виявлені в ході розкопок, показують, що серед жертв були навіть вагітні жінки.

Археологи IAA Кфир Арбів, Нагар і Техілла Ліберман представили відкриття 11 жовтня у доповіді під назвою «Загадка масового поховання в Руському Подвір'ї».

Син Івана Гиркана, Олександр Яннеус, відомий як Олександр Яннай, служив первосвящеником Другого Храму під час його 27-річного царювання. Правління цього «святого чоловіка» було відзначено придворними інтригами і нескінченними військовими кампаніями, в яких він завоював і втратив ряд територій.

Це був час жорстокої боротьби за владу між єврейськими саддукеями та фарисеями, що призвело до шестирічної громадянської війни в Юдеї, яка, згідно з історичними свідченнями, таким як фарисейського історика Йосипа Флавія, призвела до смерті близько 50 тисяч євреїв.

Відкриття масового поховання епохи Хасмонеїв було представлено на сесії під назвою «Інтернування та поховання», яка була представлена на 12-й щорічній конференції з новим археологічним дослідженням Єрусалиму і його регіону, яка проходила в Єврейському університеті в Єрусалимі.