Мінський ксьондз заклав квартиру, щоб купити нові дзвони для костелу

У мінському костелі Святих Симона і Олени, або Червоному костелі, підняли на вежу три величезні дзвони.

У 1923 році комуністи скинули з цього храму дзвони, і ось майже через століття тут з'явилися нові. Як повідомляє "Радіо Свобода", дзвони разом важать майже 2,5 тонни, а вартість — близько 70 тисяч євро. Щоб замовити їх виготовлення, настоятель костелу ксьондз Владислав Завальнюк навіть заклав власну квартиру, а віруючі збирали пожертви.

Дзвони мають назви: дзвін Архангела Михаїла, дзвін Слуги Божого Едварда Вайниловича і дзвін Олімпії, Симона і Олени.

Зараз у костелі ведуться реставраційні роботи, у тому числі - на самій висоті.

Перед тим, як закріпити дзвони, і тим, як вони почнуть виконувати своє призначення, їх освятить архієпископ Тадеуш Кондрусевич.