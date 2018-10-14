Мінський ксьондз заклав квартиру, щоб купити нові дзвони для костелу
21:20, 14 жовтня 2018Світ
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На вежу Червоного костелу в Мінську підняли дзвони / svaboda.org
У мінському костелі Святих Симона і Олени, або Червоному костелі, підняли на вежу три величезні дзвони.
У 1923 році комуністи скинули з цього храму дзвони, і ось майже через століття тут з'явилися нові. Як повідомляє "Радіо Свобода", дзвони разом важать майже 2,5 тонни, а вартість — близько 70 тисяч євро. Щоб замовити їх виготовлення, настоятель костелу ксьондз Владислав Завальнюк навіть заклав власну квартиру, а віруючі збирали пожертви.
Дзвони мають назви: дзвін Архангела Михаїла, дзвін Слуги Божого Едварда Вайниловича і дзвін Олімпії, Симона і Олени.
Зараз у костелі ведуться реставраційні роботи, у тому числі - на самій висоті.
Перед тим, як закріпити дзвони, і тим, як вони почнуть виконувати своє призначення, їх освятить архієпископ Тадеуш Кондрусевич.
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