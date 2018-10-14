Трамп зустрівся з американським пастором, який два роки провів у турецькій в'язниці

Президент США Дональд Трамп зустрівся з американським пастором Ендрю Брансоном, який провів два роки в турецькій в'язниці за звинуваченням у зв'язках із змовниками.

Напередодні Брансон був звільнений із місць ув'язнення і вилетів на батьківщину, повідомляє "Благовіст-Інфо".

Брансон, очолював Євангелічну церкву Воскресіння в турецькому Ізмірі, разом зі своєю дружиною Лін Норін був у жовтні 2016 викликаний у міграційну службу. Подружжю вручили припис залишити територію Туреччини на підставі того, що діяльність пастора нібито завдавала удару по безпеці країни.

Незабаром після цього турецькі ЗМІ повідомили, що Брансон був пов'язаний з FETO (турецька абревіатура «Фетуллахістська терористична організація» - так називають в Анкарі мережу Фетуллаха Гюлена), і депортація була замінена арештом.

Арешт американського пастора відбувся в рамках боротьби турецької влади з прихильниками ісламського проповідника Фетуллаха Гюлена, який, як стверджують в Анкарі, був головним організатором невдалого перевороту в липні 2016 року.

Згодом Брансону були пред'явлені ще більш серйозні звинувачення в шпигунстві. До останнього часу прохання влади США – в тому числі президента Трампа – про звільнення пастора залишалися безрезультатними.

Сам Брансон, який прожив у Туреччині понад 20 років, всі звинувачення на свою адресу категорично відкидав.

11 жовтня турецький суд формально засудив американського пастора до трьох з половиною років в'язниці за участь у терористичній діяльності, але відразу ж звільнив його. При цьому звинувачення в шпигунстві були зняті.

13 жовтня президент Трамп прийняв звільненого співвітчизника в Овальному кабінеті Білого дому, передає BBC.

Пастор подякував главі держави та його адміністрації за зусилля, спрямовані на його звільнення, і помолився за Трампа.