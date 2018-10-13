У Чикаго стару церкву перетворили на «будинок мрії» для сім'ї із трьома дітьми

Американська архітектурна компанія Scrafano Architects переоблаштувала закинуту католицьку церкву на розкішний будинок для сім'ї із трьома дітьми. Знаходиться незвичайне житло в місті Чикаго штату Іллінойс, пише Earth Porm. Колишня церква нині має 7 спалень і 6 ванних. На першому поверсі зроблено відкриту вітальню, суміжну з кухнею й столовою. Висота стелі тут становить понад 7,5 метрів. Трансформуючи споруду в житловий будинок, архітектори все ж лишили деякі елементи дизайну церкви. Оригінальні вітражі, цегляна кладка на другому поверсі, дерев'яні балки — усе це зберегли.

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