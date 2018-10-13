У Чикаго стару церкву перетворили на «будинок мрії» для сім'ї із трьома дітьми
00:40, 13 жовтня 2018Світ
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Колишня церква нині має 7 спалень і 6 ванних / beautifullife.info
Американська архітектурна компанія Scrafano Architects переоблаштувала закинуту католицьку церкву на розкішний будинок для сім'ї із трьома дітьми.
Знаходиться незвичайне житло в місті Чикаго штату Іллінойс, пише Earth Porm.
Колишня церква нині має 7 спалень і 6 ванних.
На першому поверсі зроблено відкриту вітальню, суміжну з кухнею й столовою.
Висота стелі тут становить понад 7,5 метрів.
Трансформуючи споруду в житловий будинок, архітектори все ж лишили деякі елементи дизайну церкви. Оригінальні вітражі, цегляна кладка на другому поверсі, дерев'яні балки — усе це зберегли.
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