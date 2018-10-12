В американському штаті Вашингтон скасували смертну кару.

Відповідне рішення ухвалив Верховний суд штату. Відтепер як вища міра покарання тут буде застосовуватися довічне тюремне ув'язнення, повідомляє Islam-today.

При цьому мораторій на приведення у виконання вищої міри покарання у штаті Вашингтон діяв з 2014 року. Згідно з опублікованою у ЗМІ постановою суду, страта "не має законної сили", оскільки її застосування не систематизовано і найчастіше відбувається "під впливом расового чинника". Таким чином, Вашингтон став 18-м штатом, де скасована смертна кара. Першим з них був штат Мічиган - сталося це ще у 1846 році.