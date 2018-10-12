До Сербії прибув Патріарх Антиохійський Іоанн Х

Патріарх Антиохійський і всього Сходу Іоанн Х прибув 11 жовтня в Белград.

Як повідомляє "Благовіст-Інфо" з посиланням на офіційний сайт СПЦ, таким чином, третій за честю ієрарх православного світу почав свій «мирний» (офіційний) візит у Сербську Православну Церкву.

Візит триватиме до 19 жовтня, його центральною подією стане Божественна літургія, яку ієрархи Антіохійської та Сербської Церков здійснять у неділю, 14 жовтня, в соборі святого Сави в Белграді.

Після прибуття Патріарха Іоанна та супроводжуючих його осіб у Белград, у соборі святого архангела Михаїла сербської столиці був звершений молебень.

У програмі патріаршого візиту – відвідання храмів і монастирів у Сербії, Чорногорії та Косові: гості з Антіохійської Церкви планують побувати у Жичі, Студениці, Острозі, Печської патріархії, Дечанах, Ніші та Подгориці.

Антіохійський і Сербський Патріархи також зустрінуться з політичним керівництвом Сербії.

У ході переговорів Патріархи Іоанн та Іриней обговорять поточні проблеми, що стоять перед їх Церквами, а також перед світовим православ'ям, – зокрема, наслідки кровопролитного конфлікту в Сирії, що спричинило масовий вихід жителів Близького Сходу.