У Єгипті 17 людей засудили до смерті за звинуваченням у вибухах церков

Військовий суд у єгипетській Олександрії в четвер засудив до смертної кари сімнадцятеро осіб за звинуваченням у вибухах церков у Єгипті у 2016-2017 роках.

Про це повідомляє портал видання "Youm7".

Дев'ятнадцятеро підсудних засуджені до довічного ув'язнення, восьмеро – до п'ятнадцяти років позбавлення волі.

Обвинувачені, за даними суду, відповідальні за загибель вісімдесяти двох осіб.

Заарештовані звинувачуються в членстві у терористичному угрупованні ІД ("Ісламська держава"), формуванні її осередків у Каїрі і провінції Кена, розташованої на півдні Єгипту, та безпосередньої участі в підготовці та здійсненні вибухів у церквах.

Два вибухи прогриміли в квітні 2017 року в двох церквах Єгипту з різницею в кілька годин. У головній церкві єгипетського міста Танта загинули близько 30 людей, близько 80 отримали поранення. Вибух здійснив смертник, який пройшов у церкву під час служби.

Пізніше другий терорист-смертник підірвав себе біля входу в церкву в місті Олександрії, де в цей час перебував патріарх Коптської церкви Феодор (Тавадрос) II. Серед 18 загиблих в цьому теракті числяться четверо співробітників поліції, які зупинили смертника і не пустили його до церкви, що дозволило уникнути більшої кількості жертв.

У грудні 2017 року теракт стався в соборному комплексі в Аббасії у Каїрі, де розташовано відразу кілька церков, у тому числі Кафедральний собор, де проводить службу коптський патріарх. За офіційними даними, в результаті вибуху загинули 25 людей, 49 отримали поранення.