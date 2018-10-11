У Таджикистані розкопали підземний буддистський храм VII - VIII століття

Підземний буддистський храм виявили таджицькі археологи в містечку Фахробод району Хуросон Хатлонської області.

Про це «Авеста» повідомив директор національного музею старожитностей Таджикистану Саїдмурод Бобомулоєв.

«У Фахрабаді ми виявили підземний буддистський храм, розміром 6 на 5 метрів. Також поруч із храмом виявлені чотири маленькі кімнатки», – повідомив С. Бобомулоєв.

За його словами, імовірно буддистський храм відноситься до VII - VIII століття нашої ери. Такі висновки можна робити за архітектурою храму. Але точніше про історію храму стане відомо після вивчення знахідки, підкреслив археолог.

«Внутрішньо приміщення храму висічено з монолітного каменю, і має куполоподібний вигляд. Нагорі храму є заглиблення у вигляді вікна, імовірно для проникнення світла», – поділився побаченим науковець.

За словами вченого, про знахідку національному музею старожитностей повідомив вчитель школи №3 Фахрабада Елер Ахмедов.

«Це не перший буддистський храм, виявлений на території Таджикистану. Раніше, у 80-х і 90-х роках минулого сторіччя, подібні підземні храми були виявлені у Гіссарі, Шахритусі та Ховалінзі», – резюмував Бобомулоєв.